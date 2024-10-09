شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول تجربة إخرجية وإنتاجية لدرة.. يتحدث عن معاناة أسرة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة التونسية درة زروق انتهت من تصوير أولى تجاربها الاخراجية للفيلم الوثائقى التسجيلى الذي يحمل عنوان "وين صرنا" وهو فكرتها وإخراجها وإنتاجها وتدور عن معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين والجدير بالذكر أنها لاتظهر في هذا الفيلم وإنما اكتفت بالإخراج والإنتاج.

يذكر أن الفنانة التونسية درة، شاركت متابعيها وجمهورها، بصورة عبر الاستوري الشخصى لها بموقع إنستجرام، وهي بجوار زوجها رجل الأعمال هانى سعد، احتفالاً بمناسبة عيد الحب الذى يوافق اليوم 14 فبراير، وخلفهم سيارة مغطاة بالورود.

وسرعان ما أثارت السيارة المغطاة بالورود الكثير من التساؤلات من قبل متابعيها وجمهورها حول ما إذا كانت تلك السيارة هدية من رجل الأعمال لزوجته في تلك المناسبة، في حين أن النجمة التونسية اكتفت بنشر الصور بدون تعليق.