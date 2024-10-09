شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تتيح تذاكر الليلة الثانية لحفل أنغام بالمتحف الكبير ضمن ليالي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت منصة تذكرتي الإلكترونية تذاكر الليلة الثانية لحفل النجمة أنغام، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر الجاري، في المتحف المصري، ضمن حفلات ليالي مصر الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد الإقبال الشديد على الليلة الأولى من الحفل، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة.

وشهدت تذاكر حفل أنغام التي أتاحتها منصة تذكرتي إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث بيعت كافة تذاكر الحفل الأول بفئاته المختلفة، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيها التي يحبها جمهورها، فضلا عن تقديم عدد من أغاني ألبومها الجديد "ما تيجي نسيب"، الذي قامت بطرحه خلال الفترة الماضية.

وكانت تذكرتي روجت للحفل من خلال حسابها بموقع "فيسبوك"، حيث نشرت بوستر الليلة الثانية، معلقة عليه: "بعد الإقبال الكبير ونفاد جميع التذاكر على حفل صوت مصر النجمة الكبيرة، أنغام، واستجابة لطلباتكم تم فتح ليلة إضافية يوم 12 أكتوبر فى حفلة ليالى مصر فى المتحف المصرى الكبير، قيادة المايسترو هانى فرحات".

يذكر أن تذكرتي تتيح أيضا خلال الفترة الحالية تذاكر حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر انطلاق أولى حفلاته يوم الجمعة المقبلة.