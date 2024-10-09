أميرة أديب تروي تجربتها الأولى في الغناء: "قولت لربنا لو المفروض أعمل مزيكا ابعتلي إشارات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حلت الفنانة الشابة أميرة أديب ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الفنانة إسعاد يونس، وكشفت خلال الحلقة عن كيفية دخولها مجال الغناء.

وقالت: "عجبني في السوشيال ميديا إن ليا صلة مع الناس ولقيت ناس بتقول أنا بساعدها في حياتها فـ بقيت أركز في اللي بيطلع مني".

وتابعت: "ومخرج كلمني فعلًا لأن أنا في فيديوهاتي بقول أني نفسي أمثل وحلمي التمثيل وابتدا المخرجين يعرفوا ده، وكنت بقول لنفسي صوتي مش حلو".

وأضافت: "وفي يوم حصلي واقعة وقلبي اتكسر، روحت أتعلم غنا لو في يوم اتطلبت أغني أو حاجة، وكان تفكيري إني عايزة أكون جاهزة لما تيجي فكنت بعمل ده في الوقت الفاضي عندي، ودعيت ربنا قولتله لو أنا المفروض أعمل مزيكا ابعتلي إشارات، وكنت قاعدة عند صحبتي جوزها بيلعب مزيكا فقلت له ممكن أجرب صوتي، ولقيتها مش وحشة، ومشيت حسيت بحاجة وكانت نقطة تحول".

وكانت أميرة أديب طرحت أغنية بعنوان "كارت محروق" في أول تجربة غنائية لها.

وكان آخر أعمال الفنانة أميرة أديب مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، محمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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