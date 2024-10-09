رحمة رياض تنضم لفريق لجنة تحكيم برنامج "X Factor"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

انضمت الفنانة العراقية رحمة رياض، لفريق لجنة تحكيم برنامج "X Factor"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول، والذي ضم أنغام وعبدالله الرويشد وراغب علامة.

وكشف برنامج "ET بالعربي" عن أعضاء اللجنة عبر حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وفي الموسم الثاني يحتفظ "X Factor" براغب علامة كعضو لجنة التحكيم الوحيد من الموسم الأول، لينضم إليه رحمة رياض وفايز السعيد كأعضاء جدد.

يذكر أن الفنانة رحمة رياض طرحت مؤخراً ألبومها "أنا اليوم"، بـ 3 أغنيات جديدة، هي "وجهك أحِبّه"، "دنيا صغيرة"، و"الله لايحرمني"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعدد من منصات الاستماع الموسيقية الأخرى.

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