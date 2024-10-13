منح ماجستير ودكتوراه بروسيا لخريجي الزراعة والطب البيطري 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر صبري:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحكومة الروسية أعلنت عن عدد من البرامج الدراسية للمصريين؛ خريجي كليات: الزراعة- الطب البيطري)؛ للحصول على درجتي الماجستير، والدكتوراة من عدة جامعات، ومعاهد بجمهورية روسيا الاتحادية في تخصصات؛ (الزراعة - الطب البيطري).

يأتي ذلك فى إطار التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية، وروسيا الاتحادية؛ وعمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، والشراكة الناجحة بين المؤسسات البحثية، والعلمية بالجانبين، وحرص البلدين على تشجيع زيادة التبادل الطلابي بينها؛ للاستفادة من الخبرات العلمية، والبحثية بكل منهما.

وللتعرف على تفاصيل البرامج الدراسية، والجامعات المانحة لها، وشروط التقديم؛ يمكن التواصل مع الإدارة العامة للعلاقات العلمية، والثقافية، بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط- الدور الخامس- جناح د، وزيارة الموقع الإلكتروني

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