بعد إثارته للجدل حول طوفان الأقصى.. لطفي لبيب يدخل قوائم "أكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخل الفنان لطفي لبيب، قوائم تريند موقع "أكس"، لليوم الثاني على التوالي، مع تباين الآراء حول موقفه الرافض للربط بين حرب 6 أكتوبر 1973، وعملية "طوفان الأقصى" التي وقعت يوم 7 أكتوبر 2023 .

الفنان لطفي لبيب ظهر في مقطع فيديو نال انتشار واسع عبر صفحات مواقع التواصل، وهو يقول: " 6 أكتوبر، غير 7 أكتوبر، 6 أكتوبر نصر و 7 أكتوبر نكسة بكل المقاييس"

ومع تباين الأراء بين مؤيد و معارض، أجرى الفنان لطفي لبيب، مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أكد فيها وجهة نظره ، وقال ،:" 6أكتوبر نصر ساحق، و7 أكتوبر هزيمة "

الفنان لطفي لبيب، من أبرز نجوم الفن الذين شاركوا في حرب أكتوبر 1973 ، إذ كان مجندا بالكتيبة 26 التي عبرت قناة السويس في بداية الحرب.

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