شوق الموسوي تدخل في نوبة بكاء: "أختي جت تقولي أنا تزوجت طليقك "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

دخلت الفنانة الكويتية شوق الموسوي، في نوبة من البكاء أثناء حديثها عن زواج طليقها من أختها.

وقالت "شوق" باكية خلال لقائها في برنامج "تحت الصفر": "أختي جت تقولي، أنا تزوجت طليقك"، وتقول لي سامحيني، إحنا من أم واحدة، أكتر واحدة من أخواتي وقفت معاها ودلعتها، ماحلالك بالدنيا إلا تتزوجي غير طليقي".

وأضافت: "يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي انهارت، كنت آخد علاج نفسي خلي العالم يدري مايهمني، كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر ونوم ما كنت أنام، أكل ما كنت أكل، كنت فقط أخد بس حبوب منومة وأنام، آبي أنسى ومخي ينسى، بدي أتخلص من الحياة ومن الواقع".

وأضافت: "الوسط الفني اللي لبسني، وعيشني بعزة، وركبني سيارة، ما جت واحدة من الممثلات خدت طليقي أو فكرت فيه مجرد التفكير، الوسط الفني مو سيء".

وتابعت: "المواجهة التي دارت بيني وبينها بس كلمتها بالتليفون، قولت لها إنتي بكامل قواكي العقلية، وأمنا اللي كذبتوا علي من 40 سنة راحت وإنتم شبعتوا منها وإنتم شوفتوها وأنا ما شفتها وما أعرف شكلها مو عندي مشكلة".

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