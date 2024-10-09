جدل حول اتهامات “ديدي” بعد تداول حلقة من The Simpsons توقعت فضائحه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو المسلسل الكارتوني الشهير “The Simpsons” إحدى حلقاته التي تطرقت إلى فضائح مغني الراب الأمريكي شون كومبز الشهير بـ “ديدي”. وجاء تداول الحلقة بعد مواجهته مؤخرًا باتهامات بالاعتداء الجنسي، الاتجار بالبشر، وإقامة علاقات مع قُصر.

أعاد أحد متابعي المسلسل نشر حلقة تضمنت حفلة ضخمة يظهر فيها المشاهير وهم يرتدون ملابس بيضاء، وهو ما اشتهرت به حفلات “ديدي”. وربط المتابع بين ما عرضته الحلقة وما كان يحدث في تلك الحفلات، وكشفت الحلقة عن تفاصيل مرعبة تتشابه مع الواقع، مثل وجود أنفاق سرية تؤدي إلى القصر الذي أُقيمت فيه هذه الحفلات.

وأثارت الحلقة مقارنات بين لقاء “ديدي” مع شخصية بارت سيمبسون وبين لقائه بالمغني الأمريكي جاستن بيبر في بداية مسيرته، حيث كان بمثابة الراعي له.

في الوقت ذاته، خرج العديد من ضحايا “ديدي” عن صمتهم، ووجهوا ما يقرب من 120 اتهامًا ضده، تتعلق باستغلال سلطته في عالم الموسيقى للاعتداء على ضحاياه. وكشف محامو هؤلاء الضحايا عن محاولات لتخديرهم من أجل استغلالهم جنسيًا.

من جانبها، دافعت جانيس سمول كومبز، والدة “ديدي”، عن ابنها في بيان نشره موقع The Hollywood Reporter، حيث أعربت عن حزنها وأكدت أن الاتهامات الموجهة له مجرد أكاذيب. وأشارت إلى أن “ديدي” قد يكون ارتكب أخطاء في الماضي، لكنه ليس الوحش الذي تم تصويره على هذا النحو.

واختتمت جانيس بيانها قائلة: “من المؤلم رؤية العالم ينقلب ضد ابني بسرعة دون الاستماع إلى جانبه من القصة.”

شون كومبز، المعروف باسم “ديدي”، هو مغني راب ومنتج أمريكي من مواليد 1969. أسس شركة Bad Boy Entertainment في عام 1993 وأصبح أحد أنجح رواد الأعمال في الموسيقى والثقافة الأمريكية. حصل “ديدي” على 3 جوائز جرامي وتم ترشيحه لـ 65 جائزة، كما حصل على نجمة في ممشى هوليوود عام 2008.