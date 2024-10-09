تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لوالده: “سبب وجودي وموهبتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم المصري تامر حسني عن امتنانه الشديد لوالده، مؤكداً أن والده هو السبب وراء موهبته الفنية ووجوده، حيث أصرّ تامر على تحقيق حلم والده الذي كان يتمتع بصوت جميل لكنه لم يستمر في المجال الفني بسبب التحديات التي واجهها من أعداء النجاح.

نشر تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو يجمعه بوالده وهما يؤديان معًا أغنية “أه يا غربة”، وعلّق قائلاً: “والدي تغرّب غصباً عنه، وتباعدنا لسنين طويلة، لكنني لم أنسَ أنه السبب في وجودي وموهبتي”.

وأضاف تامر: “كان والدي مطرباً عظيماً، لكنه لم يستمر لأسباب نفسية وصحية، ولذلك قررت أن أحقق حلمه الذي لم يكتمل. بعون الله، حققت له حلمه وأكملته مضاعفاً”.

كما أشار تامر إلى أن أغنية “أه يا غربة” لم تأخذ حقها من النجاح في وقتها، وهو ما دفعه لإعادة غنائها مع والده في برنامج “رحلة صعود” عام 2014، موضحاً أن كلمات الأغنية تعبر عن حال الكثير من الناس الذين تضطرهم الظروف إلى الغربة والبعد عن أحبائهم.

وفي ختام رسالته، دعا تامر الله أن يعيد كل غائب إلى أهله وأحبائه، وأن تزول الشدائد عن الوطن.

يُذكر أن تامر حسني يحرص دائماً على التعبير عن تضامنه مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي، داعياً الله أن يحفظ أمنهما وسلامة شعبيهما.