درو باريمور تخضع لفحص سرطان الثدي أمام الكاميرات دعماً لشهر التوعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضعت الممثلة الأميركية درو باريمور أمام الكاميرا لفحص سرطان الثدي من خلال الأشعة السينية، مساهَمةً منها في شهر التوعية بسرطان الثدي.

وشاركت باريمور (49 عاماً) متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو ترويجياً للحلقة المقبلة من برنامجها The Drew Barrymore Show، والتي تُبث اليوم (الأربعاء)، حيث أطلّت برداء المرضى في المستشفيات، لتعلن عن ضيفاتها الناجيات من سرطان الثدي.

وخضعت نجمة هوليوود للأشعة، مؤكدةً أنها “وجدت التجربة مفيدة للغاية”، بالإضافة إلى سهولتها وسرعتها: “10 ثوانٍ هذا كل شيء، 10 ثوانٍ”.

وبينما لم يُظهر مقطع المعاينة نتائج باريمور، أثنى المعجبون من خلال التعليقات على شجاعتها في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية أمام الكاميرات ورفع مستوى الوعي.

يُذكر أنه في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وثّقت باريمور أيضاً تجربة تصوير الثدي بالأشعة السينية للمعجبين وتحدثت بصراحة عن “الخوف من تلقي أخبار سيئة”. إذ قالت: “أحاول أن أتولّى المسؤولية وأكتشف الخلل في حال وجوده، وأريد أن أصطحب الجميع في هذه الرحلة معي لأنني لست مثالية تماماً. أنا مجرد إنسان آخر يتجول خائفاً من تلقي أخبار سيئة، لكنني أعلم أن مواجهة الأمر هي كل شيء”.