شوق الموسوي تُصدم بزواج أختها من طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت الفنانة الكويتية شوق الموسوي جمهورها لأزمة عائلية وشخصية جداً عانت منها، معلنةً اكتشافها أن شقيقتها تزّوجت من طليقها.

وقالت الممثلة الخليجية باكيةً: “أختي اللي أنا وياها من بطن واحد اكتشفت إنها ماخذة طليقي، أختي اللي ربيت عيالها وشريت لها بيت من فلوسي”.

وأضافت: “يومها كسرت البيت كله، انهارت نفسيتي طارت وأخدت علاج نفسي كنت باخد كورتيزون، ونفسيتي تحت الصفر ونوم ما كنت أنام وأكل، ما كنت آكل كنت باخد بس حبوب منومة علشان أنام، وكان بدي أنسي ومخي ينسى”.

وأردفت بقولها: “كلمتها بالتليفون لما تزوجت طليقي وسألتها انتي بكامل قواكي العقلية؟ وأمنا اللي كذبتوا عليّ من 40 سنة راحت وانتم شبعتوا منها وانتم شوفتوها وانا ما شفتها”.

وأكّدت الموسوي (39 عاماً) أن الوسط الفني أفضل بكثير من العدد من المهن، موضحةً: “لا تقولي مخرج ومنتج عصبي، هؤلاء أشرف من بعض الناس اللي في حياتنا، الوسط الفني لبسني وعايشني في عز وركبني سيارة وجيبت لأولادي أحسن مدرسين، وكمان ما جيت واحدة من الممثلات واخدت مني طليقي”.

وكان لافتاً تعليق النجمة شمس الكويتية على تصريحات شوق الموسوي، إذ نشرت المقطع المصوّر الخاص بالأخيرة، معلقةً بقولها في موقع “إكس”: “الموضة الجديدة لبنات الحرام خذي بختك من اختك، الله يعين شوق”.