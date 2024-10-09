‮«‬عريس‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬دراما‭ ‬صعيدية‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - تمر‭ ‬عليك‭ ‬ساعتان‭ ‬تشعر‭ ‬خلالهما‭ ‬كأنك‭ ‬انتقلت‭ ‬لإحدى‭ ‬محافظات‭ ‬الصعيد‭, ‬نظرًا‭ ‬لاهتمام‭ ‬العرض‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬اللهجة‭ ‬والملابس‭ ‬والديكور‭ ‬والموال‭ ‬الشعبى‭, ‬ويتسلل‭ ‬الوقت‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬عريس‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬دون‭ ‬ملل‭ ‬وتحمل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬المختلفة‭ ‬بين‭ ‬الدراما‭ ‬والفرح‭ ‬والكوميديا‭ ‬غير‭ ‬المبتذلة‭.‬

والعرض‭ ‬مأخوذ‭ ‬عن‭ ‬موال‭ ‬شعبى‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬مسعود‭ ‬ووجيدة‮»‬‭ ‬للمهرجان‭ ‬العلمين‭ ‬الجديدة‭ ‬وحقق‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭, ‬وتفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬مع‭ ‬أحداثه‭, ‬حتى‭ ‬انتقل‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬مسارح‭ ‬القاهرة‭.‬

وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬موال‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مسعود‭ ‬ووجيدة‮»‬‭, ‬وذلك‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬غنائى‭, ‬وتبدأ‭ ‬القصة‭ ‬بمشاجرة‭ ‬أخين‭ ‬يعيشان‭ ‬فى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر‭, ‬سببها‭ ‬الميراث‭ ‬الذى‭ ‬تركه‭ ‬أبوهما‭ ‬قبل‭ ‬وفاته‭, ‬ويظهر‭ ‬خلال‭ ‬ذلك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وما‭ ‬يدور‭ ‬فى‭ ‬العقول‭, ‬لنجد‭ ‬أنفسنا‭ ‬أمام‭ ‬متناقضات‭ ‬الخير‭ ‬والشر‭, ‬والفرح‭ ‬والحزن‭, ‬والفراق‭ ‬واللقاء‭.‬

مسرحية‭ ‬عريس‭ ‬البحر‭, ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬عطية‭, ‬فادى‭ ‬جمال‭, ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬حسن‭, ‬سارة‭ ‬حامد‭, ‬سما‭ ‬حسن‭, ‬شريف‭ ‬غانم‭, ‬أحمد‭ ‬حليم‭, ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭, ‬حبيبة‭ ‬محمد‭ ‬همام‭, ‬أشعار‭ ‬أحمد‭ ‬شاهين‭, ‬موسيقى‭ ‬وألحان‭ ‬محمد‭ ‬الصاوى‭, ‬استعراضات‭ ‬شيرين‭ ‬حجازى‭, ‬دراماتورج‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭, ‬ديكور‭ ‬حمدى‭ ‬طلبة‭, ‬إضاءة‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬الشريف‭, ‬وغناء‭ ‬الفنانة‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬على‭, ‬ومن‭ ‬إخراج‭ ‬وليد‭ ‬طلعت‭.‬

وحضرت‭ ‬‮«‬الخليج 365‮»‬‭ ‬المسرحية‭ ‬والتقت‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وصناعه‭ ‬الذين‭ ‬كشفوا‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬وكواليس‭ ‬العرض‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬والعلمين‭ ‬وردود‭ ‬فعل‭ ‬الجمهور‭.‬

أعرب‭ ‬المخرج‭ ‬وليد‭ ‬طلعت‭, ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذى‭ ‬حققته‭ ‬مسرحية‭ ‬‮«‬عريس‭ ‬البحر‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬‮«‬طلعت‮»‬‭, ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭ ‬‮«‬الخليج 365‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬حرص‭ ‬فى‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬بدرى‭ ‬السيد‭ ‬مصحح‭ ‬اللهجة‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬إتقان‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدى‭, ‬ليبدأ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مرحلة‭ ‬المواويل‭ ‬الصعيدى‭ ‬ومعرفتها‭ ‬لأن‭ ‬أبطال‭ ‬المسرحية‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬وهناك‭ ‬تفاصيل‭ ‬كثيرة‭ ‬لا‭ ‬يعرفونها‭, ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬انتقل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬تدريب‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭.‬

وعن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التى‭ ‬واجهته‭, ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أصعب‭ ‬المراحل‭ ‬فى‭ ‬العرض‭ ‬هى‭ ‬اختيار‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬حتى‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬الشخصية‭ ‬التى‭ ‬سيجسدها‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للعرض‭ ‬المسرحى‭ ‬بدأ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢١‬‭ ‬وتوقفنا‭ ‬وقت‭ ‬كورونا‭ ‬ثم‭ ‬عدنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬وكان‭ ‬أول‭ ‬عرض‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢٣»‬‭.‬

وعن‭ ‬ارتجال‭ ‬الممثلين‭ ‬على‭ ‬المسرح‭, ‬قال‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أسمح‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ويوجد‭ ‬بروفة‭ ‬چنيرال‭ ‬يتم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬‮«‬

وعن‭ ‬مشاركة‭ ‬العرض‭ ‬فى‭ ‬مهرجان‭ ‬العلمين‭, ‬قال‭: ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬البوهى‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬رشح‭ ‬العرض‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬المهرجان‭ ‬وكانت‭ ‬الاستعدادات‭ ‬مختلفة‭ ‬تمامًا‭, ‬وسعدنا‭ ‬بالعرض‭ ‬وسط‭ ‬كم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬المسرحيات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التى‭ ‬جذبت‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬شريف‭ ‬غانم‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬يجسده‭: ‬‮«‬أقدم‭ ‬دور‭ ‬شاب‭ ‬يدعى‭ ‬عثمان‭ ‬من‭ ‬مطاريد‭ ‬الجبل‭ ‬يقوم‭ ‬هو‭ ‬وشقيقه‭ ‬منصور‭ ‬بمهام‭ ‬السرقة‭ ‬والقتل‭ ‬فى‭ ‬الأحداث‭ ‬وهو‭ ‬دور‭ ‬محورى‭ ‬فى‭ ‬العرض‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬عرض‭ ‬المسرحية‭ ‬فى‭ ‬مهرجان‭ ‬العلمين‭, ‬قال‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬تجربة‭ ‬رائعة‭ ‬وفخورين‭ ‬بها‭ ‬وحرصنا‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالحليم‭: ‬‮«‬أقدم‭ ‬شخصية‭ ‬منصور‭ ‬فى‭ ‬أحداث‭ ‬العرض‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬مطاريد‭ ‬الجبل‭ ‬ومن‭ ‬رعاة‭ ‬الفساد‭ ‬فى‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬

وعن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬وليد‭ ‬طلعت‭, ‬قال‭: ‬‮«‬مسرحية‭ ‬عريس‭ ‬البحر‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬التعاون‭ ‬الأول‭ ‬لى‭ ‬مع‭ ‬المخرج‭ ‬وليد‭ ‬طلعت‭, ‬فمنذ‭ ‬‮٥‬‭ ‬سنوات‭ ‬وأنا‭ ‬أتعاون‭ ‬معه‭ ‬وجميع‭ ‬العروض‭ ‬التى‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬معه‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬وصدى‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬يوسف‭ ‬على‭,: ‬أقدم‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬بركة‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬مجذوب‭ ‬ولديه‭ ‬توقع‭ ‬للأحداث‭ ‬وهناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬موجودة‭, ‬وعن‭ ‬استعداده‭ ‬للدور‭, ‬قال‭: ‬‮«‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬نماذج‭ ‬حقيقية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬ولم‭ ‬أقتبس‭ ‬الدور‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬قدمت‭ ‬تلك‭ ‬الشخصية‭ ‬فكان‭ ‬الأقرب‭ ‬لى‭ ‬هو‭ ‬الواقع‭ ‬وذهبت‭ ‬مع‭ ‬مساعد‭ ‬المخرج‭ ‬لحضور‭ ‬زار‭ ‬لمشاهدة‭ ‬نماذج‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

قال‭ ‬الفنان‭ ‬فادى‭ ‬جمال‭ : ‬أقدم‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬عمران‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أعيان‭ ‬البلد‭ ‬وعو‭ ‬نموذج‭ ‬التدين‭ ‬ويقوم‭ ‬بفعل‭ ‬الخير‭ ‬مع‭ ‬أهل‭ ‬بلده‭ ‬وعن‭ ‬إتقانه‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدى‭ ‬فى‭ ‬العرض‭, ‬قال‭: ‬‮«‬تعاونا‭ ‬مع‭ ‬بدرى‭ ‬السيد‭ ‬مصحح‭ ‬اللهجة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهرين‭ ‬كان‭ ‬يأتى‭ ‬بشكل‭ ‬يومى‭ ‬لدراسة‭ ‬السيناريو‭ ‬والتدريب‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬نعتاد‭ ‬على‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‮»‬‭.‬

وتابع‭ : ‬‮«‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬مناسبات‭ ‬فى‭ ‬الصعيد‭ ‬مثل‭ ‬أفراح‭ ‬وعزاءات‭ ‬حتى‭ ‬أتعامل‭ ‬معهم‭ ‬وأتعرف‭ ‬على‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‭ ‬والمصطلحات‭ ‬الدارجة‭ ‬بينهم‭ ‬فى‭ ‬حياتهم‭.‬

قالت‭ ‬سما‭ ‬حسن‭: ‬‮«‬أجسد‭ ‬فى‭ ‬المسرحية‭ ‬دور‭ ‬فتنة‭ ‬وهى‭ ‬غازية‭ ‬صعيدية‭ ‬وهى‭ ‬تتلاعب‭ ‬على‭ ‬‮«‬هريدي‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬أمواله‭ ‬ثم‭ ‬تحاول‭ ‬الإيقاع‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬شقيقه‭ ‬‮«‬عمران‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬الصعوبات‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نقابل‭ ‬صعوبات‭ ‬فى‭ ‬اللهجة‭ ‬لأن‭ ‬الشخصية‭ ‬ليست‭ ‬من‭ ‬بنات‭ ‬الصعيد‭, ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬الصعوبات‭ ‬كلها‭ ‬فى‭ ‬الأداء‭ ‬والتدريب‭, ‬والشخصية‭ ‬مختلفة‭ ‬جدًا‭ ‬عن‭ ‬شخصيتى‭ ‬الحقيقية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادئ‭ ‬والأخلاق‭ ‬ولكن‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬مذاكرة‭ ‬الدور‭ ‬حتى‭ ‬يظهر‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬للجمهور‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المصحح‭ ‬اللغوى‭ ‬قام‭ ‬بتغيير‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المصطلحات‭ ‬وتبديلها‭ ‬بمصطلحات‭ ‬دارجة‭ ‬فى‭ ‬الصعيد‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬الفنانة‭ ‬سارة‭ ‬حامد‭, ‬إنها‭ ‬تجسد‭ ‬فى‭ ‬المسرحية‭ ‬دور‭ ‬‮«‬شامة‮»‬‭ ‬ووجدت‭ ‬صعوبة‭ ‬فى‭ ‬تجسيد‭ ‬الشخصية‭ ‬الصعيدية‭ ‬لأن‭ ‬ملامحها‭ ‬ليست‭ ‬مصرية‭ ‬فهى‭ ‬عراقية‭, ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المكياج‭ ‬ساعدها‭ ‬فى‭ ‬تغيير‭ ‬الملامح‭ ‬وتخوفت‭ ‬كثيرّا‭ ‬فى‭ ‬بداية‭ ‬عرض‭ ‬الدور‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬بروفات‭ ‬العرض‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬جدًا‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬بروفات‭ ‬للهجة‭ ‬فهى‭ ‬كانت‭ ‬دراسة‭ ‬مكثفة‭ ‬ومع‭ ‬الوقت‭ ‬اكتشفت‭ ‬أن‭ ‬الصعيدى‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬اللهجة‭ ‬العراقية‭ ‬فى‭ ‬تعطيش‭ ‬الوعن‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬شامة‮»‬‭, ‬قالت‭: ‬‮«‬شخصية‭ ‬صعبة‭ ‬جدًا‭ ‬واكتشفت‭ ‬نفسى‭ ‬وأنا‭ ‬أجسد‭ ‬الشخصية‭ ‬لأنها‭ ‬تمر‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المراحل‭ ‬الصعبة‭ ‬والدور‭ ‬مسئوليته‭ ‬كبيرة‭, ‬كما‭ ‬أنى‭ ‬أخرج‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬مستنزفة‭ ‬من‭ ‬‮«‬شامة‮»‬‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬صراعات‭ ‬حقيقية‭ ‬يمر‭ ‬بها‭ ‬الدور‮»‬‭.‬

قال‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭: ‬‮«‬أجسد‭ ‬دور‭ ‬مسعود‭ ‬وهو‭ ‬عريس‭ ‬البحر‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬العرض‭ ‬تراجيدى‭ ‬كوميدى‭ ‬وفى‭ ‬الصعيد‭ ‬يطلقون‭ ‬على‭ ‬النيل‭ ‬بحر‭ ‬لذلك‭ ‬تم‭ ‬تسمية‭ ‬العرض‭ ‬بعريس‭ ‬البحر‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬يمر‭ ‬مسعود‭ ‬خلال‭ ‬العرض‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الصعوبات‭ ‬التى‭ ‬تجعله‭ ‬يفترق‭ ‬عن‭ ‬أهله‭ ‬ثم‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجآت‭ ‬عديدة‭ ‬تجعله‭ ‬يعود‭ ‬إليهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

