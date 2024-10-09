‮«‬عريس‭ ‬البحر‮»‬‭ ‬دراما‭ ‬صعيدية‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬المسرح

ياسر رشاد - القاهرة - تمر عليك ساعتان تشعر خلالهما كأنك انتقلت لإحدى محافظات الصعيد, نظرًا لاهتمام العرض بأدق التفاصيل من حيث اللهجة والملابس والديكور والموال الشعبى, ويتسلل الوقت أمام «عريس البحر» دون ملل وتحمل العديد من المشاعر المختلفة بين الدراما والفرح والكوميديا غير المبتذلة.
والعرض مأخوذ عن موال شعبى اسمه «مسعود ووجيدة» للمهرجان العلمين الجديدة وحقق نجاحًا كبيرًا, وتفاعل الجمهور مع أحداثه, حتى انتقل للعرض على مسارح القاهرة.
وتدور أحداثه حول موال عن «مسعود ووجيدة», وذلك فى إطار غنائى, وتبدأ القصة بمشاجرة أخين يعيشان فى صعيد مصر, سببها الميراث الذى تركه أبوهما قبل وفاته, ويظهر خلال ذلك الكثير من الصراعات الإنسانية وما يدور فى العقول, لنجد أنفسنا أمام متناقضات الخير والشر, والفرح والحزن, والفراق واللقاء.
مسرحية عريس البحر, بطولة محمد عطية, فادى جمال, يوسف على حسن, سارة حامد, سما حسن, شريف غانم, أحمد حليم, محمد عبدالمجيد, حبيبة محمد همام, أشعار أحمد شاهين, موسيقى وألحان محمد الصاوى, استعراضات شيرين حجازى, دراماتورج محمد عادل, ديكور حمدى طلبة, إضاءة أبو بكر الشريف, وغناء الفنانة فاطمة محمد على, ومن إخراج وليد طلعت.
وحضرت «الخليج 365» المسرحية والتقت فريق العمل وصناعه الذين كشفوا عن تفاصيل وكواليس العرض فى القاهرة والعلمين وردود فعل الجمهور.
أعرب المخرج وليد طلعت, عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته مسرحية «عريس البحر».
وأكد «طلعت», فى تصريحات خاصة ل «الخليج 365» أنه حرص فى البداية على التواصل مع بدرى السيد مصحح اللهجة حتى يتمكن فريق العمل من إتقان اللهجة الصعيدى, ليبدأ بعد ذلك مرحلة المواويل الصعيدى ومعرفتها لأن أبطال المسرحية طلاب الجامعة البريطانية وهناك تفاصيل كثيرة لا يعرفونها, وبعد ذلك انتقل إلى مرحلة تدريب بناء الشخصية.
وعن الصعوبات التى واجهته, قال: «إن أصعب المراحل فى العرض هى اختيار فريق العمل حتى يتناسب مع طبيعة الشخصية التى سيجسدها».
وأضاف: «أن الاستعداد للعرض المسرحى بدأ منذ عام ٢٠٢١ وتوقفنا وقت كورونا ثم عدنا مرة أخرى وكان أول عرض عام ٢٠٢٣».
وعن ارتجال الممثلين على المسرح, قال: «لا أسمح بذلك على الإطلاق ويوجد بروفة چنيرال يتم خلالها الاتفاق على كل شيء «
وعن مشاركة العرض فى مهرجان العلمين, قال: الفنان أحمد البوهى هو من رشح العرض للمشاركة فى المهرجان وكانت الاستعدادات مختلفة تمامًا, وسعدنا بالعرض وسط كم هائل من المسرحيات المتنوعة التى جذبت عدد كبير من الجمهور.
وقال الفنان شريف غانم عن الدور الذى يجسده: «أقدم دور شاب يدعى عثمان من مطاريد الجبل يقوم هو وشقيقه منصور بمهام السرقة والقتل فى الأحداث وهو دور محورى فى العرض».
وعن عرض المسرحية فى مهرجان العلمين, قال: «كانت تجربة رائعة وفخورين بها وحرصنا على الظهور بأفضل صورة».
وقال الفنان أحمد عبدالحليم: «أقدم شخصية منصور فى أحداث العرض وهو أحد مطاريد الجبل ومن رعاة الفساد فى البلد «
وعن التعاون مع المخرج وليد طلعت, قال: «مسرحية عريس البحر لم تكن التعاون الأول لى مع المخرج وليد طلعت, فمنذ ٥ سنوات وأنا أتعاون معه وجميع العروض التى شاركت فيها معه حققت نجاحًا كبيرًا وصدى مع الجمهور».
وقال الفنان يوسف على,: أقدم شخصية «بركة» وهو رجل مجذوب ولديه توقع للأحداث وهناك العديد من هذه النماذج موجودة, وعن استعداده للدور, قال: «حرصت على مشاهدة نماذج حقيقية لهؤلاء الأشخاص ولم أقتبس الدور من أعمال قدمت تلك الشخصية فكان الأقرب لى هو الواقع وذهبت مع مساعد المخرج لحضور زار لمشاهدة نماذج على أرض الواقع».
قال الفنان فادى جمال : أقدم شخصية «عمران» وهو من أعيان البلد وعو نموذج التدين ويقوم بفعل الخير مع أهل بلده وعن إتقانه اللهجة الصعيدى فى العرض, قال: «تعاونا مع بدرى السيد مصحح اللهجة على مدار شهرين كان يأتى بشكل يومى لدراسة السيناريو والتدريب عليه حتى نعتاد على اللهجة الصعيدية».
وتابع : «بالإضافة إلى ذلك حرصت على حضور مناسبات فى الصعيد مثل أفراح وعزاءات حتى أتعامل معهم وأتعرف على اللهجة الصعيدية والمصطلحات الدارجة بينهم فى حياتهم.
قالت سما حسن: «أجسد فى المسرحية دور فتنة وهى غازية صعيدية وهى تتلاعب على «هريدي» للحصول على أمواله ثم تحاول الإيقاع بينه وبين شقيقه «عمران».
وعن الصعوبات قالت: «لم نقابل صعوبات فى اللهجة لأن الشخصية ليست من بنات الصعيد, لذلك كانت الصعوبات كلها فى الأداء والتدريب, والشخصية مختلفة جدًا عن شخصيتى الحقيقية من خلال المبادئ والأخلاق ولكن حرصت على مذاكرة الدور حتى يظهر بشكل لائق للجمهور كما أن المصحح اللغوى قام بتغيير العديد من المصطلحات وتبديلها بمصطلحات دارجة فى الصعيد».
قالت الفنانة سارة حامد, إنها تجسد فى المسرحية دور «شامة» ووجدت صعوبة فى تجسيد الشخصية الصعيدية لأن ملامحها ليست مصرية فهى عراقية, لافتة إلى أن المكياج ساعدها فى تغيير الملامح وتخوفت كثيرّا فى بداية عرض الدور عليها».
وأضافت: «بروفات العرض كانت صعبة جدًا وكان هناك بروفات للهجة فهى كانت دراسة مكثفة ومع الوقت اكتشفت أن الصعيدى قريب من اللهجة العراقية فى تعطيش الوعن شخصية «شامة», قالت: «شخصية صعبة جدًا واكتشفت نفسى وأنا أجسد الشخصية لأنها تمر بالعديد من المراحل الصعبة والدور مسئوليته كبيرة, كما أنى أخرج من العرض مستنزفة من «شامة» لأن هناك صراعات حقيقية يمر بها الدور».
قال الفنان محمد عبدالمجيد: «أجسد دور مسعود وهو عريس البحر وأضاف: «العرض تراجيدى كوميدى وفى الصعيد يطلقون على النيل بحر لذلك تم تسمية العرض بعريس البحر».
وتابع: يمر مسعود خلال العرض بالعديد من الصعوبات التى تجعله يفترق عن أهله ثم تحدث مفاجآت عديدة تجعله يعود إليهم مرة أخرى.