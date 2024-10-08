شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: "الطريق إلى إيلات" خطوة مهمة فى مشوارى والفضل يرجع لأنعام محمد علي والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة مادلين طبر في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تعتز بمشاركتها في فيلم "الطريق إلى إيلات"، والفيلم يعتبر لها حدوتة حب وخطوة مهمة في مشوارها الفني.





وأضافت: "حصلت على عدة تكريمات على فيلم الطريق إلى إيلات، وأعتبرها وساما على صدرى، وعندما أذهب إلى أى دولة عربية أجد الجمهور ينادينى بالشخصية التي قدمتها من خلاله، والحمد لله الناس دايما بتفتكرنى فى شهر أكتوبر بسبب الفيلم العظيم".

وأشارت إلى أن الفضل يرجع إلى المخرجة العظيمة أنعام محمد على، وقطاع الإنتاج الذى اختارنى لتقديم الدور.





فيلم الطريق إلى إيلات من إخراج إنعام محمد علي، وهو من أبرز الأفلام التى وثقت لبطولات الجيش المصري خلال الصراع مع إسرائيل. تدور أحداث الفيلم حول واحدة من أشهر العمليات العسكرية المصرية الناجحة، وهي عملية تدمير المدمرة الإسرائيلية "إيلات" في ميناء إيلات خلال حرب الاستنزاف.

شارك في بطولة فيلم "الطريق إلى إيلات" نخبة من نجوم الفن، من بينهم عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، مادلين طبر، محمد الدفراوي، وصلاح ذو الفقار، وعلاء مرسي، وناصر سيف، والعمل من إخراج إنعام محمد علي، ومن تأليف فايز غالي.