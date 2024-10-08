شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يجرى البروفات النهائية استعدادا لحفل انتصارات أكتوبر غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى النجم علي الحجار البروفة النهائية لحفله غدا المقرر على مسرح السامر، احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة، وحرص على حضور البروفة النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

ومن المقرر أن يقدم على الحجار خلال حفل غد باقة متنوعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور، ويبدأها بأغنية مسلسل المال والبنون ويختمها بميدلي انتصارات أكتوبر، ومن تلك الأغانى الذى يقدمها منها على قد ما حبينا - زي الهوى - العروسة - يا أرضنا - ما تمنعوش الصادقين - أنا كنت عيدك - الليل وآخره - ريشة - النديم - الزين والزينة - في قلب الليل - مسألة مبدأ - لما الشتا يدق البيبان - تجيش نعيش - عارفة - بوابة الحلواني".

وتقام احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث سيعرض بالفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "إيد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية إخراج تامر الخطيب.

وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت. ويتضمن الفصل الثاني من الاحتفالية الفقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار.

جدير بالذكر أن احتفالية انتصارت أكتوبر تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.



علي الحجار يجري البروفات النهائية استعدادا لحفل انتصارات أكتوبر



بروفة حفل علي الحجار



علي الحجار يجري البروفات النهائية استعدادا لحفل أكتوبر



الحجار يجري البروفات النهائية استعدادا لحفله غدا



بروفة حفل علي الحجار على مسرح السامر



علي الحجار يجري البروفات النهائية استعدادا لحفل انتصارات أكتوبر



من بروفة حفل علي الحجار