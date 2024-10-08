شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدو Joker: Folie à Deux يقارنون ليدى جاجا بـ سوسن بدر.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارن مشاهدو فيلم Joker: Folie à Deux الجديد الذى يقوم ببطولته النجمان العالميان خواكين فينيكس وليدى جاجا، شكل الأخيرة التي قدمت شخصية هارلى كوين في العمل، بـ النجمة سوسن بدر التي قدمت واحدة من شخصياتها الشهيرة نوجا من فيلم الفرح.

جمع المشاهدون صورا لـ سوسن بدر وجاجا، بـ ملامح متشابة بسبب المكياج السائل على وجه كلتاهما من إحدى لقطات كلا الفيلمين Joker: Folie à Deux والفرح، وأكد المشاهدين أن جاجا وكأنها قلدت مكياج النجمة المصرية سوسن بدر في لقطات العمل الجديد.



سوسن بدر وليدى جاجا

وفى نفس السياق توقع المراقبون أن يحقق فيلم Joker: Folie à Deux في جميع أنحاء العالم إيرادات تصل إلى 140 مليون دولار في خلال أول 3 أيام من عرضه حيث سيطرح يوم الجمعة المقبل 4 أكتوبر حول العالم.

ولا يُتوقع له أن يحاكي إيرادات الجزء الأول Joker من السلسة الذي أنتجته شركة Warner Bros عام 2019، والذى صنف كثاني أعلى فيلم مصنف R ربحًا على الإطلاق بإيرادات بلغت 1.07 مليار دولار، وحصل على 11 ترشيحًا للأوسكار وفاز بجائزتين، بما في ذلك جائزة أفضل ممثل لبطل العمل خواكين فينيكس.

وحقق الجزء الأول من فيلم Joker إيرادات تجاوزت التوقعات العالمية، حيث حقق 248.2 مليون دولار 3 خلال 3 أيام.

وكان قد كشف المخرج العالمى تود فيليبس، مخرج فيلم Joker: Folie à Deux أن النجم خواكين فينيكس بطل فيلمه الجديد كان يشعر "بالمرض" يوميا، لأنه كان متوترًا للغاية بشأن الغناء مع زميلته وبطلة الفيلم النجمة والمغنية العالمية ليدي جاجا أثناء تصوير فيلم Joker: Folie à Deux.

الفيلم هو متابعة لـ فيلم Joker لعام 2019، وسيُعرض في دور السينما في 4 أكتوبر المقبل، وعُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ 81، وحصل على إشادات كبيرة، ووصف بأنه "فيلم العام".