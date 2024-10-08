شكرا لقرائتكم خبر عن جميعة المؤلفين والملحنين تنعى الملحن محمد عبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

نعت جميعة المؤلفين والملحنين وفاة الملحن محمد عبد المجيد، وقالت في بيان لها: ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الشاب محمد عبد المجيد، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويتقبله بأفضل قبول .



وأعلن الشاعر أحمد المالكى عبر صفحته على فيس بوك عن وفاة الملحن محمد عبد المجيد، وعلق قائلا: "لا إله إلا الله وفاة الملحن محمد عبد المجيد خبر صادم ويوجع القلب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



كما نعاه الملحن أحمد زعيم قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الشاب الموهوب محمد عبد المجيد، محترم وموهوب".