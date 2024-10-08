شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج التونسى الفاضل الجعايبى يكشف تفاصيل ورشته بمهرجان ظفار المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج التونسى الفاضل الجعايبى، والذى يقدم ورشة الإخراج المسرحى بالدورة الأولى من مهرجان ظفار الدولى للمسرح، والذى يقام فى الفترة من 2 وحتى 9 أكتوبر، تحت رعاية مروان بن تركى آل سعيد محافظ ظفار، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، إنه سعيد بهذه التجربة فى سلطنة عمان، وسعيد بالمهرجان في دورته الأولى والتي يحدث فيها تناغم بين الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم.

وتابع الجعايبى خلال تصريحاته باليوم السابع: أقدم في الورشة تجربتي في الإخراج المسرحي والأعمال التي قدمتها سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، مثل عرض "جنون" الذي قدمته في عام 2001، وعرض خوف وعرض يحيي يعيش وعرض توسونامي ذلك العرض الذي عرض الظروف التي أدت لقيام صورة تونس وعصفت بكل ثوابتها القديمة.

يذكر أن الفاضل الجعايبي هو أحد أبرز المخرجين المسرحيين في العالم العربي والتونسي، حيث ترك بصمة قوية على المسرح المعاصر بأعماله الجريئة والمميزة. منذ السبعينيات، نجح في تقديم رؤى فنية تعكس قضايا اجتماعية وسياسية معقدة، مستخدمًا مزيجًا من الرمزية والواقعية. تعاون الجعايبي مع جليلة بكار في العديد من الأعمال التي تناولت موضوعات الحرية، القمع، والعدالة، مما أضفى على مسرحه طابعًا نقديًا عميقًا.