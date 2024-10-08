"عن تألق المنتخب السعودي في عيون أفضل لاعب سعودي".. تركي آل الشيخ يكشف عن فيلم "الكابتن ماجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن مشروع فني جديد بعنوان "الكابتن ماجد" وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

ونشر تركي الكواليس الخاصة بالفيلم والذي تدور أحداثه حول تألق المنتخب السعودي في بطولة آسيا ووصوله لكأس العالم من خلال عيون أفضل لاعب سعودي وآسيوي وهو ماجد عبد الله.

وكشف تركي عن اكتمال النص من قبل الشركة المنتجة "شركة ابتكار الأعمال"، وجاري البحث عن مخرج، وأن مدة الفيلم تتراوح ما بين 90- 120 دقيقة وهو من نوعية أفلام الدراما التشويقية ومن المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة داخل المملكة العربية السعودية.

ويواصل المستشار تركي آل الشيخ الترويج للدورة الخامسة من "موسم الرياض" ومن المقرر أن تبدأ فعالياته في الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى نهاية فبراير لعام 2025، ونشر تركي مقطع فيديو ترويجي عبر حسابه الرسمي على "X" ظهر خلاله على طريقة الشخصيات الكارتونية وهو يرحب بالوافدين بجملته الشهيرة "أهلًا وسهلًا بكم في موسم الرياض"، وأوضح الفيديو توافد العديد من العائلات السعودية وسط العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية التي شهدتها الدورات السابقة، مع استمرار وعود تركي بمواصلة إقامة العديد من الفعاليات العالمية على أرض المملكة.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف مؤخرًا عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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