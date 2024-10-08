تركي آل الشيخ يكشف عن تحضيرات مسلسل للنجم محمد عبده بعنوان "فنان العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تحضيرات مسلسل جديد يحمل عنوان "فنان العرب"، يروي السيرة الذاتية للمطرب السعودي محمد عبده.

ونشر "تركي"، صورة غلاف الاسكربت عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وعلق: "صوتك يناديني".

على جانب آخر أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض المسرحية الكوميدية "طالبين القرب" بطولة الفنان حسن البلام والفنان داوود حسين، في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم 22 أكتوبر إلى 2 نوفمبر"، على مسرح بكر الشدي.

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