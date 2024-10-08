إيمان العاصي عن مسلسل "برغم القانون": "كنت بكلم المؤلفة أقولها أنا تعبت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة إيمان العاصي عن تجربة مسلسل "برغم القانون"، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة".

وقالت "العاصي": "أستاذ ريمون كلمني وأنا كنت مش عايزة، وقرأت الاسكربت وشخصية ليلى وحبيتهم حب رهيب، أنا في الأول مكنتش عايزة أعمل أوف سيزون بس هو قالي خدي فكرة عن الموضوع والفكرة كانت من شهر يناير بس أنا مكنتش عايزة أعمل أوف سيزون بس الاسكربت شجعني".

وتابعت: "وشايفة أن في المواضيع مهمة جدًا طول الوقت وكل شوية عندي وكنت بكلم المؤلف نجلاء الحديني بقولها أنا تعبت، مبسوطة أن المسلسل مش بيجي في الأخر و بيفضى، وأول عشر حلقات اللي فيهم أحداث والباقي فاضي في المسلسل مشوق جدًا وقولت أكيد لما يتصور في لوكيشن وبورسعيد هيبقى حاجة تانية".

مسلسل "برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.

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