شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة بمشوار المخرج شادي عبد السلام في ذكرى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة المخرج شادى عبد السلام، ورغم قلة أعماله الفنية إلا أنها كانت الأكثر شهرة في السينما المصرية خارج مصر، وعشقه للفراعنة وللتاريخ المصرى لم يكن كغيره، فقد بدأ مسيرته الفنية كمساعد مخرج فى فيلم بولندى باسم " الفرعون" ثم فيلم " وإسلاماه"، والفيلم الإيطالى "الحضارة" والفيلم الأمريكى "كليوباترا"، ومن هنا حفر اسمه بجانب التراث والحضارة، وفى ذكرى وفاته اليوم نقدم محطات بارزة فى حياة المخرج شادى عبد السلام:

- ولد فى 30 مارس 1930 فى الإسكندرية

- تخرج من مدرسة فيكتوريا بالإسكندرية سنة 1948

- درس فنون المسرح بلندن عام 1949

- بدأ حياته الفنية كمصمم ديكور سنة في الفيلم البولندى "الفرعون ".

- اتجه إلى الإخراج وعمل كمساعد مخرج فى فيلم واسلاماه، والفيلم الإيطالى الحضارة، والفيلم الأمريكى كليوباترا.

- قدم 5 أفلام قصيرة منها الفلاح الفصيح 1970، وجيوش الشمس سنة 1974، وكرسى توت عنخ أمون الذهبى، والأهرامات وما قبلها 1984، ورع رمسيس الثانى 1986 .

- أصبح واحدًا من أبرز مخرجى العالم بعد تقديمه لفيلم "المومياء" سنة 1974، وهو العمل الذي تحدث عن سرقة الآثار، واختير وقتها ضمن قائمة أفضل 100 مخرج على مستوى العالم.

- بعد فيلم المومياء بدأ بمشروع فيلم "إخناتون" إلا أنه لم يرى النور حتى الآن.

- لو لفت نظرك ملابس وديكورات هذه الأفلام: واسلاماه، عنتر ابن شداد، الخطايا، شفيقة القبطية، رابعة العدوية، الناصر صلاح الدين، بين القصرين السمان والخريف، أمير الدهاء، أمير العرب، فهى من توقيع شادى عبد السلام .

- كرمته مكتبة الإسكندرية فى ذكرى ميلاده الـ75 بعمل قاعة تحتوى رسومات وديكورات من تصميمه.