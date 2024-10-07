وصف بـ"الأسوأ".. "Joker: Folie a Deux" يحتل صدارة شباك التذاكر الأمريكي والعالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نجح فيلم "Joker: Folie a Deux" في الهيمنة على شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بأول أسبوع عرض بإيرادات بلغت 40 مليون دولار على الرغم من المراجعات السلبية من قبل النقاد والجمهور على حد سواء، كما حقق عالميًا 121 مليون دولار.

حاز الفيلم على تقييمات سلبية من قبل عدد من المواقع العالمية منها موقع "IMDB" وحصوله على تقييم 5.3/10، إلى جانب موقع "Rotten Tomatoes" بتقييم 33% وهو الأسوأ في عالم أفلام القصص المصورة خلال العشر سنوات الأخيرة.

تصدر فيلم "Joker: Folie a Deux" محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وقام العديد من رواد "السوشيال ميديا" بمطالبة الشركة المنتجة باسترداد ثمن التذاكر، وأن الفيلم لا يستحق المشاهدة في السينمات، مؤكدين ابتعاد مخرج الفيلم تود فيليبس عن الفكرة الرئيسية لجزئه الأول ولم يضف أي جديد في جزئه الثاني.

فيلم "Joker: Folie a Deux" يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم "Joker" الذي طرح تجاريًا عام 2019 وفاز بجائزتي أوسكار هما "أفضل ممثل في دور رئيسي"، و"أفضل موسيقى تصويرية"، كما حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات بإيرادات تخطت حاجز المليار دولار من ميزانية تقدر بـ 55 مليون دولار.

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