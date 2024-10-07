ريهانا تحتفل بعيد ميلاد آيساب روكي.. وإطلالتها الأنيقة حديث الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة العالمية ريهانا الأنظار بإطلالتها الأنيقة للغاية خلال إحتفالها بعيد ميلادها حبيبها مغني الراب آيساب روكي.



وقد إرتدت ريهانا فستاناً طويلاً باللون الأسود، من قماش الساتان طويل وضيق بقصة مميزة عند الرقبة، وأكمام طويلة.

وقد نسقت معه حذاء صيفي بالكعب العالي واللون الفضي، ونظارات شمسية باللون البني، إضافة إلى عقد طويل باللون الذهبي.

وتركت ريهانا شعرها منسدل على كتفها، طبقت ماكياج ناعم يليق بها.

وكانت ريهانا قد أعربت عن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال، وقالت إنها لن تكتفي فقط بطفلين.

وقالت ريهانا في حديث لها مع مجلة "Entertainment Tonight" إنها ما زالت تحلم بإضافة مزيد من الفرح على حياتها، فهي لديها طفلان، ريزا البالغ من العمر عامين، وريوت، البالغ من العمر سنة، وقالت: "بالتأكيد سأقوم بإنجاب المزيد من الأطفال".

وأضافت أنها تحب أن تنجب فتاة لكن حتى الآن الأمر لم ينجح، فسألها المراسل كيفن فريزر، "ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك المزيد؟"، فأجابت قائلة: "هل تعلم، آمل ذلك نعم، أريد"، وأوضحت أنها ليست حامل.