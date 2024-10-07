نسرين طافش داخل سيارتها وكارمن سليمان أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بنطال وتيشرت باللون البيج.

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، داخل سيارتها ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

إلهام شاهين

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ونشرت صورة لها بالعلم المصري عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تحيا مصر".

نورهان شعيب

ظهرت الفنانة نورهان شعيب وهي مرتدية الحجاب، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت الصور على تفاعل متابعيها.

ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل ببطن مكشوف، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وحاز على إعجاب متابعيه.

كارمن سليمان

خطفت الفنانة كارمن سليمان الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

منة فضالي

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلاد الفنانة ريم البارودي، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا ريكا يا قمر".