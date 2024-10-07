نجل شقيق عبدالحليم حافظ يهدي ميكروفون "العندليب" الذهبي للمطرب محمود راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قام محمد شبانة نجل شقيق الفنان عبدالحليم حافظ بإهداء الميكروفون الذهبي الخاص بالعندليب الأسمر إلى المطرب الصاعد محمود راتب.

وقال شبانة في بيان صحفي إنه استمع مؤخراً لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية، مشيراً إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه إياه تشجيعاً له .

وكشف شبانة عن قصة الميكروفون، التي تعود لفترة السبعينيات إذ أهدته شخصية عربية مرموقة للعندليب، وغنى به خلال حفله في معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976، وهذا الحفل يعد من أخر الحفلات العامة لعبدالحليم.

وأعرب المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية، وقال في بيان صحفي إنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة.

يشار إلى أن المطرب الصاعد محمود راتب طرح العديد من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها: أغنية "أحلى الكلام" من ألحانه، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نيهال نبيل، بالإضافة إلى دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني، كما يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة .

ويقول محمود في مقطع من دعاء "عشان أتوب": "ويا رب كل المشكلة مش في الذنوب، ما أنا كل يوم بلجأ إليك تفتحلي سكة عشان أتوب".