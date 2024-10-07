انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير 15 نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - 24 فيلما من 20 دولة تتنافس على جوائز المهرجان

الإثنين 07/أكتوبر/2024 - 12:10 ص 10/7/2024 12:10:01 AM

أغلقت إدارة مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير بجربة في ولاية مدنين بتونس، باب استقبال الأفلام المرشحة للمسابقة الرسمية في الدورة العاشرة للمهرجان، والتي تقام في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر 2024.

استقبلت لجنة الفرز والاختيار في مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير 355 فيلما بين وثائقي وروائي قصير، وبدأت في مشاهدة الأفلام الأيام الماضية لترشيح 24 فيلما، منها 12 فيلما وثائقيا، و12 فيلما روائيا قصيرا، تتنافس على جوائز المهرجان في مسابقتي "الفيلم الوثائقي والروائي القصير، وهي ثلاث جوائز كالتالي: "الخلال الذهبي والفضي والبرونزي".

بوستر مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير

كما كشف مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير عن البوستر الرسمي للدورة العاشرة، وقال مدير المهرجان المخرج محمد ثابت، إن الدورة الجديدة من المهرجان تقام تحت شعار "السينما والتسامح" وذلك بمناسبة إقامة المهرجان هذا العام بجزيرة الأحلام "جربة" التي تقع بولاية مدنين، فهي أرض تعاقبت عليها الحضارات وتلاقحت فيها الأديان، فكانت أرض التسامح بامتياز، وكل مكان بها يؤكد أنها أرض تسامح ويكشف روح الإنسانية الذي هو أمر مهم جدا يحتاجه العالم اليوم للتعايش السلمي والعيش المشترك والرقي في التعامل، وهذا ما يمكن ارساءه من خلال السينما.

وتستعد إدارة مهرجان الفيلم الوثائقي والروائي القصير لتنظيم فعاليات هذه الدورة العاشرة في جزيرة جربة "جزيرة الأحلام"، على مدار 5 أيام، في دورة خاصة واستثنائية بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق المهرجان والتي يشارك فيها أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية.