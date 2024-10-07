ناقد رياضي : الأهلي استشعر أهمية دور مدير الكرة بعد خسارة السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - علق الناقد الرياضي بليغ أبو عايد على قرار النادي الاهلي الساعات القليله الماضيه بتكليف محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأحمر وتولي إدارة ملف الكرة والقيام بمهام مدير الكرة بالنسبة للفريق الأول لكره القدم.

وصلك خلال تصريحات اعلاميه الساعات الاولى من صباح اليوم الاثنين : "كولر ومحمد رمضان كل منهما يريدان النجاح في المرحلة المقبلة، الأول قادم من أوروبا بنظام معين والتزامات كبيرة، ولكن الامور مختلفة في العالم العربي، وإدارة الأهلي شعرت بأن الأمور ستخرج عن النطاق المسموح لو تركت الفريق بدون وجود مدير كرة، لو كان الصدام قبل السوبر الافريقي كان الجمهور سينحاز لكولر، ولكن بعد خسارة البطولة وتعيين محمد رمضان، لو كان كولر وضع الادارة امام خيارين كان سيكون بقاء رمضان ورحيل المدرب".

وتابع: "من الممكن أن يلعب علي معلول في مركز الجناح فهو لاعب جيد ويجيد العمل الهجومي، وكلام المدير الرياضي كان واضحا بشأن معلول، والأهم عودته للملاعب في 20 نوفمبر القادم".

وأشار إلى أن زيكو لاعب جيد، لكن على مستوى الأهلي لن يشارك اساسيا، خصوصا أنه لم يسبق الله التواجد في المنتخبات الوطنية أيضًا.

وتابع: "وضع محمد الشناوي ومصطفى شوبير مختلف في الأهلي تماما، لكن محمد عواد الأفضل يستمر في حراسة الزمالك، والمستوى مع محمد صبحي متقارب".

وأكمل: "الأهلي الذي توج بدوري الأبطال هو بطل افريقيا، أنما من يردد بطل ابطال افريقيا كلام على السوشيال لقصف الجبهات فقط".

وأتم: "من الممكن ان ينتقل احمد قندوسي إلى الزمالك مستقبلا، خصوصا بعد قرار عرضه للبيع، ولكن قد ينتقل لنادي آخر ومن ثم يلعب في الزمالك".