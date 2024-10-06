"سوء تفاهم".. سمية الخشاب تعلق على أزمة فيلم "أوراق التاروت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة سمية الخشاب حقيقة إيقاف عرض فيلم "أوراق التاروت" من السينما، وهلت وجود أي أزمة تهدد عرض فيلم خلال الفترة المقبلة.

وقالت سمية، في حديثها لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام"، إن قرار منع البلوجر من المشاركة في الأعمال الفنية جاء بعد تصوير الفيلم بـ سنة، والجميع يحترم قرار النقابة وأشرف زكي، مرادفة: "دكتور أشرف تفهم الموضوع ومفيش حاجة.. إن شاء الله تشوفوا الفيلم قريب ومفيش أي حاجة خالص بخصوص إيقاف الفيلم".

وأضافت: "بنحترم النقابة وأشرف زكي ومفيش أي حاجة حصلت ولا في أي تحقيق، اللي منتشر إشاعات وهري كتير.. الفيلم هينزل قريب وهتشوفوا حاجة كويسة".

فيلم "أوراق التاروت" من بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، خالد محروس، وائل متولي، ومن تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت.

ويذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ 100 راجل"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

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