طرح الصورة الأولى لفيلم “الحريفة٢” استعدادًا لعرضه في السينما

نشرت الشركة المنتجة “تي فيجن” طارق الجنايني، الصور الأولى للجزء الثاني من فيلم “الحريفة” على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم “الريمونتادا” من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، حيث يدور الجزء الثاني حول “الحريفة” بعد فوزهم بالبطولة يتفقون على استكمال الحلم سويًا.

فيلم “الحريفة” حقق نجاحًا كبيرًا على صعيد الإيرادات وعلى المستوى النقدي، تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية “ماجد”، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرّض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.