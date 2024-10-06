عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته ونجوم الفن يوجهون لهم التهنئة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك عمرو سعد صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع انستجرام "عيد ميلاد سعيد".

وتفاعل عدد كبير من الأصدقاء ونجوم الفن بتقديم رسائل التهنئة له ولزوجته، حيث علقت رانيا يوسف: "ربنا يسعدكم ويحفظكم"، وكتبت إيناس عز الدين: "عيد ميلاد سعيد"، وعلقت منة فضالي: "عيد ميلاد سعيد"، وعلق محمد نور: "الله يسعدكم يا حبيبي".

يذكر أن الفنان عمرو سعد ينتظر عرض فيلمه "الغربان" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعاقده مؤخرًا على بطولة مسلسل "سيد الناس" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ويشارك عمرو سعد في فيلم الدراما العالمي "The Goat"، بطولة ميرا سورفينو، جون سافاج، عمرو سعد، سيد رجب، نيللي كريم، مايا طلام، تأليف وإخراج إيلاريا بوريللي.

اقرأ أيضا..

أحدث ظهور لـ هدى الإتربي بجسد رشيق.. والجمهور:"خسيتي أوي يا فنانة" (صور)

بكلمات مؤثرة.. ريهام حجاج تنعى شقيق بوسي شلبي