القومي للمسرح يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بقيادة الفنان إيهاب فهمي؛ بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حفلا موسيقيا غنائيا لفرقة المركز الموسيقية بإشراف الفنانة رانيا عمر، وقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في الثامنة مساء غدٍ الأحد، بمسرح الهناجر، في إطار توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ لإحياء الذكريات الوطنية العظيمة، وتحت إشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أروع الأغاني الوطنية التراثية منها: "بسم الله" غناء جماعي، يعقبها "عاش اللي قال"، "موال النهار"، "عظيمة يامصر"، "سكت الكلام"، غناء: الفنان أحمد محسن، "حلوة بلادي"، "طوف وشوف"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "حبيبتي يا مصر"، غناء: الفنانة هند عمر، ويختتم الحفل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.