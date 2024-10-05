هاني شنودة: رفضت العمل مع أم كلثوم لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بتقديمه مدائح النبي خلال مشواره الموسيقى، مشيرًا إلى أنه قام بذلك لأنه يعتبر الأمر ردًا لجميل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أن الرسول قال في أحد أحاديثه: "أوصيكم بأقباط مصر خيرًا فإن لنا فيهم صهرًا ونسبا"، متابعًا: "هو يقولي عليا نسيبه وأنا ممدحهوش يبقى أنا اللي ناقص".

وعن قصة هروبه من كوكب الشرق أم كلثوم حتى لا يعمل معها، قال إن في بداياته جاء إليه الملحن الموسيقي أندريه رايدر، وأخبره أن لديه فرصة في العمل مع أم كلثوم، بأن يعزف الأورج في حفلاتها، وهذه هي أول مرة يدخل الأورج في أغنية لها.

أضاف شنودة أنه بعد تفكير أجابه: " ما أظنش إني هقدر أعمل كده ورفضت"، موضحًا: "لإني لما فكرت لقيت إني هلعب دقيقة أو دقيقتين بالكتير مزيكا وباقي الأغنية الساعتين ونص هقعد أعمل إيه معملش حاجة".

وتابع أن هذا الموقف كان سببًا في ظهور "واحد جبار شيطان أو ملاك الأورج كما يلقب مجدي الحسيني"، لافتًا إلى أنه عندما رفض ذهبوا إلى مجدي ووافق وقتها، وعلى الرغم من أنهما كانا أصدقاء إلا أنه اتخذ طريقه في العزف فقط، أما هو فاتخذ طريقه بالتأليف الموسيقي، مستطردًا: "لو كنت وافقت بالعزف مكنتش بقيت مؤلف موسيقي".