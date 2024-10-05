هل يحضر أليك بالدوين العرض الأوّل لفيلم “راست”، بعد ثلاث سنوات من الرّصاصة القاتلة في موقع التّصوير؟

أعرب بيلي، شقيق أليك بالدوين، عن دعمه للعرض الأوّل للفيلم المثير للجدل Rust.

سيتِمّ عرض الفيلم لأوّل مرّة في المهرجان السّينمائيّ الدّوليّ لفنّ التّصوير السّينمائيّ في بولندا في تشرين الثّاني/نوفمبر القادم، بعد حوالي ثلاث سنوات من إطلاق النّار المميت الذي أودى بحياة المصوّرة السّينمائيّة هالينا هاتشينز.

شارك بيلي، البالغ من العمر أحد وستين عامًا، دعمه للفيلم ليلة الخميس في العرض الأوّل لمشروعه “أميركيّون بلا عنوان” في لوس أنجلوس.

وقال الممثّل لـTMZ: “أعتقد أنّه أمر رائع، لأنّ ما أفهمه هو أنّ العائلة كانت ترغب في أن يتمكّنوا من الذّهاب لأنّهم أرادوا أن يرى الجمهور آخر أعمالها”. “لقد أرادوا تكريمها من خلال إنهاء عملها ورؤيته”.

وتوقّف تصوير فيلم “راست” موقّتًا في أكتوبر ٢٠٢١ عندما أطلق بالدوين، ستّة وستّون عامًا، النّار من مسدّس ممّا أسفر عن مقتل هاتشينز، التي كانت تبلغ من العمر إثنين وأربعين عامًا فقط.

وأصيب المخرج جويل سوزا أيضًا في الحادث وانتهى تصوير الفيلم في مايو ٢٠٢٣.

لن يتمكّن بيلي بالدوين من حضور العرض الأوّل لفيلم Rust.

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ومن غير الواضح حاليًّا ما إذا كان أليك (ستّة وستّون عامًا) سيحضر أم لا.

وأُلغيت محاكمته بتهمة القتل غير المتعمّد في آب/ أغسطس الماضي، بعد أن حكم أحد القضاة بأنّ الأدلّة قد أسيء التّعامل معها. لقراءة المزيد: إنهيار أليك بالدوين بالبكاء عند سماعه القرار النّهائيّ بتهمة القتل غير المتعمَّد