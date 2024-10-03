بيلا حديد تندد بالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان: “أشبه بهيروشيما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواصل المواقف المتضامنة مع لبنان من قبل الفنانين اللبنانيين والعرب والمشاهير، حيث شاركت عارضة الأزياء الأمريكية المتحدرة من أصل فلسطيني بيلا حديد متتبعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” صورة تظهر فظاعة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي شبهتها بقنبلة هيروشيما المعروفة في عام 1945.

وفي التفاصيل، أعادت بيلا حديد نشر صورة عبر خاصية الستوري أظهرت مقارنة بين القصف الذي تعرضت له هيروشيما عام 1945 بالقنابل الذرية والقصف الإسرائيلي الجوي على لبنان، وعلّقت بالقول: “لستُ متأكدة ما هو الشيء الأكثر خوفاً. ما يحدث في عالمنا أو الذين يوافقون على ما يحدث في عالمنا”.

تجدر الإشارة إلى أن النجمة بيلا حديد وبسبب موقفها الداعم لغزة قد تم استبعادها من حملة إعلانية في الأشهر القليلة الماَضية.