كارول سماحة توجه رسالة للشعب اللبناني: “اليوم مش وقتا نختلف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها لبنان وحالة الحرب مع العدو الصهيوني إسرائيل، أطلقت الفنانة كارول سماحة رسالة قوية إلى الشعب اللبناني عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. في رسالتها، أكدت سماحة على ضرورة التكاتف والابتعاد عن الخلافات الطائفية والسياسية في هذه اللحظة الحساسة.

وقالت سماحة: “اليوم مش وقتا نختلف بالآراء وكل واحد يثبت إنو هو الصح والتاني غلط، حطوا طوائفكن وفروقاتكن على جنب، ودافعوا عن حدود بلدكن، إذا دخل العدو على أرضنا رح يعيش ببيوتنا وأراضينا ويرمينا برا متل ما عمل بفلسطين! هيدا حلم قديم عندو من قبل ما تكبر الأحزاب ببلدنا.”

وأضافت سماحة أن أي حجج أخرى يتم استخدامها لتبرير الإختراقات التي يتعرض لها لبنان من العدو الصهيوني هي غير مبررة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن التهديدات الخارجية تتطلب وحدة وطنية للدفاع عن السيادة اللبنانية.

وكانت كارول سماحة قد رفعت الصوت أمام الاجتياح البري الذي يقوم به العدو، مخترقًا كل القواعد الدولية. وقالت: “كل شبر من لبنان إلنا 10452 كم مربع وما منستغني عن ولا شبر!! جنوب لبنان هو قلبو ونبضو.. الموت والجحيم لأي إجر غريبة بتفكر تدعس على أرضو. الله يقوي شبابنا بالجنوب و الجيش اللبناني”.

وختمت رسالتها بهاشتاغ #الإجتياح_البري، في إشارة إلى التهديدات الحقيقية التي تواجه لبنان.

تأتي هذه الرسالة في وقت تعيش فيه البلاد تحديات أمنية وسياسية متزايدة في ظلّ العدوان الإسرائيلي، وسط تصاعد المخاوف من تدخلات خارجية قد تهدد استقرار الوطن. سماحة دعت الجميع إلى تجاوز الخلافات والعمل معًا لحماية لبنان.