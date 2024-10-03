"بدون مكياج".. أحدث ظهور لـ سارة سلامة والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة أنيقة من أحدث لها.

ونشرت سارة، الصور التي ظهرت فيها "بدون مكياج"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما تحطيش ميك أب تاني بقا" ، "مسكرة أوي" ، "جميلة" ، "جمالها حلو" ، "العسل" ، "قمر".

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "نقطة سوداء" ويشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي، الفنانة سوسن بدر، الفنانة ناهد السباعي، تأليف محمد محرز وأمين جمال، إخراج محمد أسامة، إلى جانب فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وتشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف، ومن تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

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