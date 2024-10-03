شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: أول مرة أقف أمام كاميرا كان للمخرج محمد عبد العزيز والمسرح بيتي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ندوة تكريمه التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأميرأباظة رئيس المهرجان قائلاً: "أول مرة اقف أمام كاميرا كانت للمخرج محمد عبد العزيزفى فيلم جلسة سرية في 3 مشاهد صغيرين وجه بعدها المخرج عمر عبد العزيز أعطانى أول فرصة حقيقية في "كلام في الممنوع"، أما المسرح كان بيتي وبحبه وبروح كل يوم لان المسرح أسرة وعائلة".

وتابع لطفي لبيب: "كتبت فيلم سيناريو قصة وحوار عن كتيبتي في الحرب والتي كنت انتمي لها في حرب أكتوبر، كنت في كتيبة وحصل ثغرة واتحاصرنا ١٣٠ يوم بدون أكل ولا ماء، وكانت هناك مواقف لا انساها مع زملائي، وأنا كنت في معهد فنون مسرحية محدش عرف إني مسيحي إلا وأنا في تالتة" .

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.