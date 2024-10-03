شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: جربت الشغل فى الصحافة سنة ونصف ولقيتها شاقة واعتذرت والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الفنان الكبير لطفي لبيب خلال ندوة تكريمه التي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي يديرها الناقد أحمد سعد الدين وبحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان عن دوره في فيلم السفارة في العمارة قائلاً: "أجري فيه فيه كان ٢٠ ألف في السفارة في العمارة والفيلم اللي بعده زودوني صفر أصبح ٢٠٠ ألف، وقلت لعادل إمام أن دوري جغرافي أكتر من إنه درامي والدور عملي نقلة في حياتي مش هينة".

وتابع لطفي لبيب: "جربت مهنة الصحافة، بس لقيت التمثيل والصحافة مينفعش يبقوا مع بعض، وكل حاجة منفصلة ولا تقبل شريك، ولما جربت الصحافة سنة ونصف يومي كانت مسألة شاقة جدا وبعدها اعتذرت وقلت خليني في. التمثيل احسن"

يذكر أن الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية تقام خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المتميزة.