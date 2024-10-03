بسبب تدمير منزله.. معين شريف يتصدر تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تصدر الفنان اللبناني معين شريف تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله أمام منزله المدمر إثر الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مساء أمس.

وقال "معين" بالفيديو: "الحمدلله على كلّ حال، المهم أن أولادنا خرجوا بخير، نشكر الله، كنا قد اعتدنا على قول: فدا سماحة السيد، الآن نقول: فدا روح سماحة السيد".

وتابع: "زي ما إنتوا شايفين، نحن أوّل من جاء بعد القصف، ليس لدينا معامل هنا ولا أسلحة، وليس لدينا شيء يبحث عنه العدو المجرم الإرهابي، نحن عندنا بس منازل يسكن فيها أولادنا للتعلم في الشتاء".

وأضاف: "فش خلقه فينا عندما وجد نفسه ضعيفاً في الميدان هناك، لم يستطع المواجهة في الميدان فجاء يواجه العزّل والأبرياء والفنانين، على كل الأحوال، حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسابكم مع رجال الله في الميدان وليس معنا".

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