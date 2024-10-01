تعرف على موعد حفل رامي صبري ومحمود العسيلي في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان رامي صبري والفنان محمود العسيلي لإحياء حفلا غنائيا بالإسكندرية، ومن المقرر إقامتها يوم 7 أكتوبر المقبل.

وروج "صبري للحفل" ونشر الملصق الدعائي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا وصديقي الفنان عسيلي اللي بحب أغانيه جداً مع بعض، يوم 7 أكتوبر، علشان نقابل أحلى جمهور إسكندرية العظيم، استنونا".

من جانب آخر المطرب رامي صبري طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية من ألبومه الجديد "جامد كده كده"، والتي تحمل عنوان "كداب"، وذلك على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

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