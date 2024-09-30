شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وسامح الصريطى وكاريكا فى عزاء زوجة إسماعيل فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد من الفنانين ونجوم الكرة إلى مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء للفنان إسماعيل فرغلي الذى فقد زوجته أول امس منهم الفنانون عصام كاريكا ومحمد رياض ومجدى بدر وعمرو عبد العزيز والمخرج محمد النقلي واللاعب محمد عبد المنصف، فيما حضر أيضا طارق صبري وبيومي فؤاد ومحمد صلاح اآدم وحسام فارس وسليمان عيد ومحسن منصور ومحمد محمود وشريف باهر ومصطفى غريب وسامح الصريطى.

وسيطرت حالة من الحزن على الفنان إسماعيل فرغلي أثناء تشييع جنازة زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منهم، دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، خالد منصور، شادي ألفونس، وفاء عامر، نسرين أمين، محسن منصور.

وعلى جانب آخر، حل الفنان إسماعيل فرغلي ضيفاً مؤخرا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان، مشيرا إلى أنه أثناء تصويره مسلسل مع الفنانة روبي ومي عمر، تم اكتشاف ورم في الأحبال الصوتية، وبعد العرض على استشاري كبير أكد له ضرورة إجراء عملية وإزالة الورم قائلا التمثيل أو حياتك في إشارة إلى ضرورة إجراء العملية، وهى من أصعب لحظات حياتى في رحلة مرضي بمرض السرطان.