بالصور| في عزاء زوجة إسماعيل فرغلي.. أحدث ظهور لـ بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان الكبير بيومي فؤاد على تقديم واجب العزاء في زوجة الفنان إسماعيل فرغلي، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين 30 سبتمبر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

كما تواجد في العزاء عدد كبير من المشاهير، بينهم: الفنان سامح حسين، الفنان ياسر فرج، الفنان عمرو عبدالعزيز، النجم الكبير أحمد بدير، كما تواجد الكابتن خالد بيبو لاعب كرة القدم سابقا، الإعلامي طارق علام، الفنان محمد أوتاكا، الفنان شريف خير الله.

كان الفنان إسماعيل فرغلي، أعلن عن موعد ومكان عزاء زوجته، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة: "عزاء المغفور لها بإذن الله زوجتي يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، بمسجد الحامدية الشاذلية".

وأعلن خبر الوفاة الفنان إسماعيل فرغلي عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي، وتقام صلاة الجنازة، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن أخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي مسرحية تطبق الشروط والأحكام بطولة أكرم حسني في موسم جدة الماضي.