فعاليات ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام بمهرجان الجونة السينمائي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للدورة السابعة اليوم الأحد، عن برنامج فعاليات ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام في دورته السابعة العديد من المحاضرات والحوارات والورش وهي كالتالي:-



المحاضرات:



1. محمود حميدة



2. هاني أبو أسعد



حوارات:

1. حوار مع إسعاد يونس

2. حوار مع هند صبري

3. حوار مع نيللي كريم

4. حوار مع جوانا حاجي توما وخليل جريج



الحلقات النقاشية



1. مسابقة تقديم الأفكار في سينما تِك (جيميناي إفريقيا)

2. التوزيع الدولي: كيف تسافر بفيلمك؟

3. الإنتاج المشترك: الفرص والتحديات

4. سوق الأفلام:

5. مسلسل مون نايت: مارفل والمسلسلات التليفزيونية العالمية

6. التصوير في العالم العربي:

7. قصص مؤثرة: ما وراء الأفلام

8. عين على: السينما في وقت الصراعات

على الرغم من الصراعات والحروب والمخاوف، تظل قصصنا فريدة من نوعها، وتبقى مواهبنا صامدة. تمثل الأفلام الفلسطينية والسودانية واللبنانية أمثلة رائدة على السينما الناجحة في الأوقات الصعبة، كما يشهد الأفق ولادة مشاريع يمنية وسورية واعدة.

9. "فورمات" كيف نبيع قصصنا للعالم؟

تهدف هذه الحلقة إلى فتح النقاش حول "فورمات" الاعمال الفنية، كيفية الحصول عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما الذي يجعل المشروع خاضعًا للقولبة.

10. الاقتباسات: الكتب وأفلام التحريك والأفلام المُعاد إنتاجها، من الكتب إلى الشاشة

من الكتاب إلى الشاشة، اتجاه الصناعة العربية والأساليب العالمية نحو اقتباس الروايات والقصص القصيرة والإنتاج والتمويل والترويج لمشاريع اقتباسات الأفلام والمسلسلات لتحديد أحدث الطرق والاتجاهات السائدة والأطراف الرئيسية في أسواق الحقوق السمعية والبصرية.

11. ما بين شباك التذاكر والمهرجانات: تقريب المسافات

سوق السينما ضخم يمتد بين دور العرض والمهرجانات، ما الذي يجعل الفيلم يحظى بقبول تجاري جيد مقارنة باختيارات المهرجان والتنسيق الفني؟ كيف يتخذ المبرمجون اختياراتهم وكيف تصل الأفلام إلى المهرجانات؟ هل الأفلام التجارية أقل فنية أم أنها مسألة اختيار للفن وأسلوب العمل؟

12. الفيلم الوثائقي بين رحلتين

نتعمق في عالم صناعة الأفلام الوثائقية. نناقش رحلتين؛ رحلة عملية الصناعة التي قد تستغرق عدة سنوات من صانع الفيلم لكي يتابع القصة ويجمع الأموال وينتج قصته، إلى جانب رحلة توزيع الفيلم وعرضه، والفرص والتحديات العامة التي تواجه هذا العالم المميز.

13. الأفلام القصيرة: اكتشاف المستقبل

الأفلام القصيرة هي الشكل المثالي الذي يفتح الباب أمام المواهب الناشئة لإطلاق مواهبهم، فهي تمنح الحرية لصناع الأفلام لكي يكتشفوا قصص وإبداعات جديدة. كما تولي أسواق العالم وصناديق تمويلها ومختبراتها اهتمامًا أكبر بالأفلام القصيرة. ما هي الفرص والتحديات في هذا العالم؟ وكيف يمكننا تطوير صناعة الأفلام القصيرة؟

في دائرة الضوء:

عدة حلقات نقاشية متتابعة تتناول الموضوع نفسه من زوايا مختلفة. يهدف قسم في دائرة الضوء إلى مناقشة موضوع معين أكبر في شكل أكثر كثافة وتركيزًا.

تمويل الأفلام: الأموال غير التقليدية

تتطرق المناقشة إلى موضوعين أساسيين:

الطرق البديلة للحصول على تمويل لصناعة الأفلام: بين المختبرات وصناديق التمويل والمهرجانات والتمويل الجماعي والإعلانات غير المباشرة للمنتجات وبين الطرق المبتكرة والجديدة التي يتبعها صنّاع الأفلام حتى يواصلوا رحلتهم.

القواعد والقوانين المرتبطة بمختلف أشكال الإنتاج: صناعة الأفلام هي عمل تجاري مبني على الإبداع والشغف ومحمي بعملية تعاقدية قانونية.

حول الطاولة المستديرة:

في تقليد جديد يتخذه مهرجان الجونة السينمائي، نعلن عن إدارة مناقشات حول طاولة مستديرة تضم أبرز صناع القرار الذين يتناولون الموضوعات المُلحة والتحديات لكي يبتكروا حلولًا وطرقًا للتغيير في صناعة السينما.

صناعة الفيلم العربي: تحديات وفرص

الوطن العربي يضم مواهب بارزة وقصص مدهشة وإمكانات بلا حدود، كيف نضع التحديات والفرص سويًا كدول رائدة في الصناعة في المنطقة العربية سعيًل لتواجد أكبر على خريطة العالم؟ كيف ننهض ونواجه التحديات ونبث آمال جديدة في صناعة الفيلم العربي سويًا؟ ما هو النموذج الذي يجب علينا أن نناقشه ونتبناه؟

الورش:



1. التمثيل والحركة

هذه الورشة مُخصصة للممثلين والمواهب الصاعدة لكي يقضوا يوم عمل مكثف برفقة مدرب تمثيل ومدرب رقص/حركة حتى يطوروا من مهاراتهم في التمثيل والحركة. ستوفر لهم هذه الورشة الأدوات والمساحة اللازمة.

2. البرمجة في المهرجانات السينمائية

في ظل تزايد أهمية المهرجانات السينمائية مؤخرًا، تصاعدت الحاجة إلى مهنة المبرمج، الذي يتجاوز دوره مشاهدة واختيار الأفلام. هذه الورشة ستوضح المهارات الأساسية التي يجب أن تكون لدى من يعملون في مهنة البرمجة، وكيف يمكن مواكبة احتياجات المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية.

3. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: قصص اللاجئين الفريدة من نوعها

تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع سيني جونة تواجد صنّاع الأفلام ورواة القصص القادمين من بلدان اندلعت فيها الحروب والنزاعات لكي يعبروا عن قصتهم الفريدة من نوعها ويتعلموا أدوات صناعة الأفلام ويحصلوا على فرصة لدخول المجال.

4. صندوق الأمم المتحدة للسكان وأفلام هيرستوري: إنتاج محتوى يُراعي النوع الاجتماعي

ورشة عمل موجهه للمخرجين والكتاب لمناقشه مكثفة عن النوع الاجتماعي وابرازه بشكل ايجابي في كتابة وصناعة الافلام. مع عرض نماذج للدراسة والتحليل على مدار ساعات الورشة مع متخصصين من الصناعة.

5. ميتا وانستغرام: فهم الخوارزمية

انضم إلى فريق ميتا للشراكات الدولية لكي تتعلم أكثر حول كيفية توسيع نطاق تواجد متابعينك وبناء مجتمع خاص بك إذ يتطرق الفريق إلى الحديث عن كيفية تطويع خوارزمية انستغرام لصالحك، وتحديثات فيسبوك في مقاطع الفيديو، كما يعرفونا بأحدث المنتجات التي تشمل ثريدز والبث المباشر ضمن مجموعة تطبيقاتنا.



فعاليات خاصة:

لقاء من جديد: فريق عمل فيلم السلم والتعبان



تقديرًا للأثر الذي تصنعه الأفلام، والذي يظل حاضرًا لسنوات، يختار مهرجان الجونة السينمائي فيلمًا يتمتع بمكانة خاصة لدى الجمهور، ويقدم لقاء مميزًا مع فريق عمل الفيلم الذي يجتمع للمرة الأولى معًا بعد عدة سنوات منذ عرضه الأول، وذلك للحديث عن ذكريات الكواليس والإجابة عن سؤال: ما الذي يجعل هذا الفيلم حيًا بعد كل هذه السنوات؟ وستبدأ هذه الفاعلية مع فيلم "السلم والتعبان" من إخراج طارق العريان وتأليف محمد حفظي، وبطولة هاني سلامة حلا شيحة، وإنتاج سنة 2001.