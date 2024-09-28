"قلبي يعتصره الحزن"..داليا البحيري تعلق على الأحداث اللبنانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة داليا البحيري، على الأحداث الصعبة التي تمر بها لبنان حاليا بعد القصف الإسرائيلي على عدد من المناطق.

وكتبت داليا، عبر حسابها على إنستجرام: "بحبك يا لبنان.. قلبي يعتصره الحزن على لبنان الحبيب بلد الجمال والحياة والكرم.. يا رب احمي لبنان وأهله يا الله".

يذكر أن، داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

يخوض بطولة العمل هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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