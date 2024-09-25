شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تكشف عن ألبومها لفيلم Joker: Folie À Deux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار ليدي جاجا، عن ألبومها الجديد الذي طرحته بعنوان Harlequin وهو الألبوم المصاحب لفيلم Joker: Folie À Deux الذي تخوض بطولته مع النجم العالمي خواكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس والمقرر عرضه في السينمات 4 أكتوبر المقبل.

وسيصل الألبوم يوم الجمعة 27 سبتمبر، وسبق وشوقت جاجا جمهورها لألبومها القادم وألقت تلميحات حول المشروع إلى في مؤتمرها الصحفي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أسدل الستار عليه منذ أيام، وستصل الأغنية المنفردة الأولى لهذا العمل في وقت ما في أكتوبر بعد إصدار الفيلم وHarlequin.

ونشرت جاجا غلاف الألبوم عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام منذ قليل، وظهرت بـ"عوامه" باللون الأحمر وهي أسفل الدش وتغمرها المياه في إشارة إلى شخصيتها القادمة في حبكة الفيلم.

وأصدرت جاجا ألبوم "Love For Sale (Deluxe)" الذي يضم تعاون مع توني بينيت في عام 2021، وكان آخر ألبوم منفرد لها قبل ذلك هو "Chromatica"، والذي أرجأت إصداره في عام 2020 بعد أن شعرت بعدم الارتياح لإصداره في الأيام الأولى من انتشار فيروس كورونا أنذاك.

