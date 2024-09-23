شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة بـ19 فيلما في قائمة أفضل 100 فيلم رومانسى بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أسفر استفتاء اختيار أفضل 100 فيلم رومانسى الذى تنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما عن مشاركة فاتن حمامة بـ 19 فيلما بين القائمة.

وجاءت الأفلام التى تشارك بها فاتن حمامة فى الاستفتاء، وهى "نهر الحب" الذى حصد 46 صوتا، وتلاه فيلما "بين الأطلال" و"أيامنا الحلوة" حصدا 45 صوتا، وأما "دعاء الكروان" حاز على 43 صوتا، و"الباب المفتوح" 41 صوتا، و"لحن الخلود" 39 صوتا، و"سيدة القصر" 38 صوتا، و"رصاصة فى القلب" 35 صوتا، و"الخيط الرفيع" 32 صوتا، و"موعد غرام" 25 صوتا، و"حكاية العمر كله" 24 صوتا، و"القلب له أحكام" 20 صوتا، و"ابن النيل" 16 صوتا، و"دايما معاك" 13 صوتا، وبينما حصد أفلام "صراع فى الوادى" و"لا تطفئ الشمس" ، و"الحب الكبير" على 12 صوتا، وحصل "حب ودموع" على 9 أصوات، و"صراع فى الميناء" 7 أصوات.

وجرى الاستفتاء بمشاركة 52 ناقد وكاتبا وإعلاميا، ويأتي ليعبر عن شعار الدورة "الرومانسية" وتتصدر البوستر الخاص بها النجمة الراحلة هند رستم، ويعد الاستفتاء مكملًا لمسيرة مهمة يقوم بها المهرجان لمشاركة النقاد والكتاب في اختيار أهم الأفلام التي تعبر عن نوعيات مختلفة كالكوميدية والغنائية والإستعراضية ومنها استفتاء هذا العام الخاص بالرومانسية.

وكشف الاستفتاء الذي سيتم طبعه في كتاب يوزع في أثناء الدورة، حيث جاءت النتائج لتعبر عن أن تاريخ السينما المصرية حافلًا بالأعمال الرومانسية التي قدمها كبار النجوم، ومنهم سعاد حسني وشادية وهند رستم وبوسي ومريم فخر الدين ومديحة يسرى، ونادية لطفي وغيرهن، عبد الحليم حافظ، وشكري سرحان، ورشدي أباظة، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وعماد حمدي، ونور الشريف، وغيرهم، وكذلك المخرجين عز الدين ذو الفقار، وهنري بركات، ومحمد كريم.

وجاء ترتيب اول عشر فلام كالتالي ، حيث حصل فيلم "حبيبي دائمًا" بطولة النجم الراحل نور الشريف والنجمة بوسي، على المركز الأول، وفي المركز الثاني جاء فيلم "الوسادة الخالية" والثالث فيلم "أغلى من حياتي" والرابع "نهر الحب" أما المركز الخامس فأحتله فيلم "بين الأطلال" ثم السادس "أيامنا الحلوة" والسابع "رد قلبي" وفي المركز الثامن فيلم "معبودة الجماهير" والتاسع فيلم "دعاء الكروان"، وحصد فيلم "سهر الليالي"المركز العاشر في الاستفتاء.

ويتضمن الاستفتاء دراسات حول تاريخ الرومانسية لعدد من الباحثين والنقاد، ومقالات حول أهم الأفلام التي تضمنها الاستفتاء.

تقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا فى إثراء السينما بأعمالهم المميزة.