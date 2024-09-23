رانيا يوسف تعلّق على أزمة مشاهدها “غير اللائقة” في “التاروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة مع برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، خرجت الفنانة رانيا يوسف للمرة الأولى لتردّ على الجدل المثار حول فيلم “التاروت”، بسبب بعض المشاهد التي رأت الرقابة أنها غير لائقة، مؤكدةً أن الفيلم سيُعرض، والرقابة أجازت عرضه بعدما راجعته.

وهاجمت رانيا منتقدي الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: “الفيلم مجاز رقابياً من سنتين ومفيش ضمير في السوشيال، ورانيا مش مثيرة للجدل، ومركزين معايا عشان بطلع تريند، وسابوا القطة والبغبغان ومسكوا في الكلب في الفيلم، هو عيب أنه يكون فيه كلب في الفيلم”.

وأضافت: “كلّمني شاب صغير عايز يعمل حوار طلب أظهر في أحد البرامج ولكن اعتذرت، ولكن هو سلاحه قلمه بيحاربني بيه عشان رفضت الظهور”.

وأكدت رانيا يوسف أنها اتخذت إجراء ضد مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة عنها، موضحةً: “مش هعمل حوارات أو أشارك في برامج غصب عني”.

كما أشارت إلى مشاركة بناتها في التمثيل، مؤكدةً أن ابنتها الصغرى فقط هي التي تمثّل، وقد شاركت معها في أحد المسلسلات الجديدة المقرر أن تُعرض قريباً.

وكان فيلم “التاروت” من بطولة الفنانة رانيا يوسف قد أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الأخيرة بين المتابعين، بسبب ما تردّد عن رفض الرقابة لعرضه لتضمّنه مشاهد خارجة عن المألوف.