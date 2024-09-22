المركز الكاثوليكي المصري للسينما يطلق مسابقة للأفلام القصيرة الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا".

وتم الإعلان عن المسابقة التي ينظمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان آخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة هو يوم 31 أغسطس 2024.

تشكلت لجنة المشاهدة في مسابقة المركز الكاثوليكي المصري للسينما من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، ورفيق چورچ مدير المشروعات التنموية بسات 7 مصر، وميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

وتقدم للاشتراك بمسابقة المركز الكاثوليكي المصري للسينما 119 فيلما قصيرا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تم اختيار 23 فيلما منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكلت برئاسة أ.د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميز حمزة العيلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدم للإشتراك بالمسابقة 49 مصورا، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكلت برئاسة أ.د. وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

فعاليات المركز الكاثوليكي المصري للسينما

جدير بالذكر أنه سيكون هناك العديد من الفعاليات على هامش المسابقة والتي سيكون حفل الافتتاح لها يوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، إلى جانب بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024.

كما يتم خلال حفل الافتتاح مسابقة المركز الكاثوليكي المصري للسينما تكريم بعض رموز الفن من الرواد والشباب، وهم: المخرج القدير عمر عبد العزيز، الفنان القدير سيد رجب، الفنان المتميز محمد سلام، الفنانة المتميّزة مريم الجندي، والفنانة المتميّزة ميران عبد الوارث، تكريم المصور الصحفي القدير عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة.

أما حفل ختام مسابقة المركز الكاثوليكي المصري للسينما وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذي سيقام بمشيئة الله تعالى يوم السبت 5 أكتوبر 2024.