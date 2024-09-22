شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم عمر عبد العزيز وسيد رجب ومحمد سلام بالمركز الكاثوليكي للسينما 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، مسابقة للأفلام القصيرة تحت عنوان "الفن من أجل الحياة" و"مهرجان جيلنا"، المقرر انطلاقها في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويشهد الافتتاح تكريم رموز الفن منهم، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان سيد رجب، الفنان محمد سلاّم، الفنانة مريم الجندي، والفنانة ميران عبد الوارث، تكريم المصور الصحفي عادل مبارز، والباحث وأرشيفجي السينما المصرية مكرم سلامة.

ويقام الافتتاح بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذى سيشهد أيضا بجانب التكريم، بعض العروض للأفلام المشاركة، ومعرض فني للصور الفوتوغرافية، كما سيكون هناك محاضرات متخصصة في التصوير الفوتوغرافي والإخراج السينمائي على مدار يومي 2 - 3 أكتوبر 2024.

وتشكّلت لجنة المشاهدة والاختيار من: الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والأستاذ رفيق چورچ، والأستاذ ميشيل ماهر المدير الفني للمسابقة، والمهندس مجدي سامي المنسق العام للمسابقة.

تقدّم للاشتراك بالمسابقة 119 فيلمًا قصيرًا ما بين روائي أو تسجيلي أو رسوم متحركة، تمّ اختيار 23 فيلماً منها للتصفيات النهائية والعرض على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. غادة جُبَّارة رئيس أكاديمية الفنون وبعضوية كل من: د. حسين بكر مدير المركز القومي للسينما وأستاذ التصوير بمعهد السينما، والمخرج د. أكرم فريد مدرس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، والفنانة د. سماح السعيد مدرس التمثيل بمعهد الفنون المسرحية، والفنان المتميّز حمزة العِيَّلي.

أما في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقدّم للإشتراك بالمسابقة 49 مصوراً، اختارت لجنة المشاهدة منهم 21 مصورًا، لعرض صورهم على لجنة التحكيم، التي تشكّلت برئاسة أ.د. وائل عناني عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر، وعضوية كل من: أ.د. هشام مرعي مدرس الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، د. أسماء فتحي المدرس بالقسم نفسه، د. أيمن أبو المكارم مدير التصوير ومصمم الإضاءة والأستاذ بجامعة بدر.

أما حفل الختام وإعلان الفائزين بالجوائز المالية ودروع المسابقة، فسيتم الإعلان عنهم خلال حفل الختام، والذي سيقام يوم السبت 5 أكتوبر 2024.