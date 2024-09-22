مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو جديد من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي، الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان أزرق أنيق.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حضورها بيخطف القلب"، "هربانة من أفلام ديزني"، "يا حلاوته بالأزرق"، "أحلى واحدة جمالك"، "أيقونة جمال".

يذكر أن، مي عمر شاركت في سباق دراما رمضان 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي.

فيما تخوض مي عمر دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" وتدور أحداثه حول راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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